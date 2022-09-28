Mustafa Allar Kemerciler Sitesi projesini hızlandırdı

Haber: Süleyman Kurt

Gerede Kemerciler Kooperatifi Başkanı Halil Karataş ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı kemerci esnafları ile Belediye toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştiren Başkan Mustafa Allar, kemerci esnafları ile değerlendirmelerde bulunarak kemerciler sitesinin en kısa sürede yapımına başlanacağının müjdesini verdi.

Kemercilerin istek ve temennilerinin de değerlendirildiği toplantıda Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan ve yapılması planlanan Kemerciler Sitesi geniş çaplı olarak ayrıntıları ile ele alındı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Gerede Kemerciler Kooperatifi Başkanı Halil Karataş; ‘’2015 yılında benim başkanlığımda dönemin Belediye Meclis Üyeleri Recep Tok, Hasan Hüseyin Şişman ve 32 esnafımızın üye katılımıyla Belediye Başkanımız Mustafa Allar’ın katkılarıyla kemerciler kooperatifi kuruldu. Belediyemiz tarafından kamulaştırma çalışmaları başladıktan sonra gelen talepler üzerine yeni üye alımı yapıldı ve yoğun bir taleple beraber taleplerin son gününde sayı 108’e ulaştı. Gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanımız Mustafa Allar en kısa zamanda yer tahsisinin tamamlanacağını, bu projenin kemer ve saraciye alanında Türkiye’de bir ilk olacağını belirterek esnaflarımıza katılımlarından dolayı teşekkür etti. Esnaflarımızla beraber en kısa zamanda Kemerciler Sitesi projesinin yapılacağını belirtti. İlk günden bu güne yanımızda olan, bizimle sürekli istişarelerde bulunan Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a Kemerciler Kooperatifi adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Gerede Kemerciler Kooperatifi Başkanı Halil Karataş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kemerci Esnaflarımızın yoğun katılımları ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. Kamulaştırmaların tamamlanmasından sonra Kooperatife devir edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptırılacak olan Kemerciler Sitesi ile ilgili çalışmalar hız kazanacak. Süreç ile ilgili bilgileri kemerci esnafımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda paylaştık. Daha önceki projelerimiz gibi bu projeyi de tamamlayarak hayata geçireceğiz. İlçemize kazandırmaya devam ettirdikleri istihdamlardan dolayı üreticilerimize teşekkürlerimi sunuyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.