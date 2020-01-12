Mustafa Allar öğrenciler ile buluştu

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GUBYO Öğrenci Topluluğunun ''GUBYO ve KARDEŞ OKULLAR EL ELE'' adlı projeleri kapsamında Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda açmış oldukları yardım toplama standını ziyaret eden Mustafa Allar, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Vefa Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği ve konuşmacı olarak Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sezer Dizmen'in yer aldığı ''Engelli Farkındalığı'' konulu seminere katıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu GUBYO Öğrenci Topluluğunun ''GUBYO ve KARDEŞ OKULLAR EL ELE'' adlı projeleri kapsamında Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda açmış oldukları yardım toplama standını ziyaret ettik. Organize edilen projeye bizlerde destek vererek hayırseverlerimiz marifetiyle alınan kışlık mont ve botları teslim ettik. Batıdan Doğuya kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla Diyarbakır ve Batman'da bulunan okullara ulaştırılacak bu malzemeler için GUBYO Öğrenci Topluluğuna, öğretim görevlilerimize ve Okul Müdürümüze hayata geçirdikleri bu proje için teşekkür ediyorum. Stand ziyaretimiz sonrası, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Vefa Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği ve konuşmacı olarak Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sezer Dizmen'in yer aldığı ''Engelli Farkındalığı'' konulu seminere katıldık. Vefa Topluluğu Öğrencilerimize, Okul idarecilerimize ve konuşmalarından dolayı Sezer Dizmen'e teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler ile her zaman bir araya gelen ve öğrencilerden gelen istekleri geri çevirmeyen Belediye Başkanı Mustafa Allar’a öğrenciler teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 12:05