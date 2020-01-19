Mustafa Allar öğrencilere not

Haber: BMA

verdiGeçtiğimiz hafta Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen “Altın Bıçak Esentepe” isimli 2.Geleneksel Yemek Yarışmasında, birbirinden hünerli öğrencilerin özenle hazırladığı tabaklar jüri heyeti tarafından puanlandı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın da içinde bulunduğu jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonrası; 1. Ali Eren Köksalan-Özlem Tavukcu 2.Yusuf Dinç-Adem Özdemir 3.Furkan Ataman Alkan-Harun Türkmen ikili grupları şeklinde sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

“TEBRİK EDİYORUM”

Belediye Başkanı Mustafa Allar yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu ‘Altın Bıçak Esentepe’ isimli 2.Geleneksel Yemek Yarışmasına jüri üyesi olarak katıldık. Okul İdarecilerimize, Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren, giremeyen hünerli öğrencilerimizi ise tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Program öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.