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02 Nisan 2017 Pazar
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    • MUSTAFA ALLAR REFERANDUM İÇİN DURMUYOR

    Göreve başlayalı 3 yıl olan Belediye Başkanı Mustafa Allar bir dakika bile boş durmuyor. Sabah namazında başlayan mesaisini gece sularında bitiren Allar iki genel, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışması yaptı ve son olarak 16 Nisan’daki referandum çalışmaları için sahada.

    02 Nisan 2017 Pazar 13:12
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    MUSTAFA ALLAR REFERANDUM İÇİN DURMUYOR

    Haber: BMA

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, belediye çalışmalarının ve seçim çalışmalarının yanı sıra bu hafta başkanlık makamında GERKAV Yönetim Kurulu Başkanı M. Ziya Kahraman, GERKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Dayıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çetin ve İsa Aydemir, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Seyit Sertçelik, babası Hasan Sertçelik, Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Alptekin, Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek ve Orman İşletme Şefi Emrah Pehlivan ve ilçeye yatırım yapmak için fizibilite çalışması yapmak üzere gelen işadamlarını misafir etti.

    Referandum çalışmaları ve bu ziyaretlerin yanı sıra Bolu’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun programlarına iştirak eden Allar ayrıca, Ankara’da gerçekleşen Keçeli Suyu yapım ihalesini takip etmek üzere Ankara’ya gitti.

    Yoğun çalışma temposuna rağmen durdurak bilmeyen Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmaları ile alakalı şunları söyledi: “Milletimizden aldığımız emanete en iyi şekilde sahip çıkmak, çok çalışmak bizim boynumuzun borcu. Bu emanet bizim omuzlarımızda kutsal bir yük, şikâyetçi değilim. Hatta bazen diyorum gün 25 saat olsa, hafta 8 gün olsa. Gerçekten zamanla yarışıyoruz. Özellikle referandum çalışmalarına muhakkak her gün sabah 10 akşam 6’ya kadar katılıyorum. Bu aynı zamanda halkımızla olmak için büyük bir fırsat. Hem neden EVET demeliyizi anlatıyoruz hem de onların istek ve şikâyetlerini Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz personeli aracılığı ile anında kayıt edip hemen yapılmasını, sorunların giderilmesini sağlıyoruz. Halkımız da gittiğimiz her yerde büyük teveccüh gösteriyor. Referandumda inşallah %90 evet bekliyoruz. Rekor kırabiliriz Türkiye genelinde. Biz Ülkemize olan borcumuzu, 15 Temmuz Şehitlerine olan borcumuzu ancak çok çalışarak ödeyebiliriz.” 

    Anahtar Kelimeler: Göreve, Başlayalı, 3, Yıl, Olan

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