Mustafa Allar’a teşekkür ettiler

Haber: BMA

Muhtar Kurban Yıldız ve Köy sakinlerinden Durmuş Dumrul, gerçekleşen ziyarette Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a, Dursunfakı Köyüne yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür mahiyetinde plaket takdim ettiler.

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘’Tüm Köylerimize yaptığımız hizmetler gibi, Dursunfakı Köyümüze de yaptığımız hizmetler adına; Dursunfakı Köyü Muhtarı Kurban Yıldız ve Köy sakini Durmuş Dumrul şahsıma plaket takdim ettiler. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür eder, köylerimize hizmetlerimizin devam edeceğini belirtirim’’ dedi.