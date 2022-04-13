 Mustafa Allar’dan hane hane hasta ziyareti



Haber: Okay Özcan

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirerek bir nebze mutlu olmalarını amaçladıklarını belirtti. Mustafa Allar; ‘’Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sağlık insanın en büyük hazinesi. Pandemi döneminde bunun ne demek olduğunu hep birlikte yaşadık. Hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan değerli büyüklerimin ve kardeşlerimin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin” dedi.

Hasta ve hasta yakınları; evlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’aziyaretleri için teşekkür ederek, yaptığı ve yapacağı çalışmalarda başarılar dilediler.