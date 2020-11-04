Mustafa Allar’ın Ankara Mesaisi

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gerede ile alakalı çalışma dosyaları ile birlikte Ankara’ya gitti. Belediye Başkanı Mustafa Allar’a AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin eşlik etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar; ilk olarak AK Parti Bolu Milletvekilleri ve AK Parti İl, İlçe Teşkilatları ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda Gerede ile alakalı Bakan Ersoy’a sunum gerçekleştirdi. Bakan Ersoy kendisine yapılan sunum ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa Allar’a olumlu görüşler belirtti. Oldukça verimli geçen görüşme sonrası Başkan Mustafa Allar ve aynı heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte Bolu ve İlçeleri ile alakalı istişare toplantısı gerçekleştirdiler.

“KÜLTÜR VE TURİZM İHTİYAÇLARIMIZ İLE İLGİLİ SUNUM YAPTIK”

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Geçtiğimiz günlerde Bolu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un vermiş olduğu randevuya istinaden; AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın Hanımefendi ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Nurettin Doğanay ile birlikte Bakanlık Binasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda İlçemizin, kültür ve turizm alanındaki ihtiyaçları ile ilgili Sayın Bakanımıza sunum yaptık. Sayın Bakanımıza şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaretimiz sonrası; Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın Hanımefendi, AK Parti Bolu İl Başkanımız Sayın Nurettin Doğanay, AK Parti Belediye ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte istişare toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.