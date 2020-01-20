Haber: C. Kutay Aykan

Köroğlu Esnaf Kefalet Kooperatifin 3. olağan genel kurulu yapıldı. Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı olan Mustafa Altındal yeniden başkan seçilirken, yardımcılığına Terziler Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetime ise Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Tekin Eser, Demirciler ve Nalburcular Esnaf Odası Metin Bozoğlu, Denetim kuruluna Mesut Kalafat, Sadi Turanlı, Bölge temsilciliğine Başkan Mustafa Altındal, Tekin Eser getirilirken, Kıbrıscık Esnaf Kefalet Kooperatifinin kapanması sebebiyle olağan genel kuruldu Köroğlu Esnaf Kefalet Kooperatifinin bünyesine katılmasına ve oradaki esnaflarının ortaklığı kabul edilmesine karar verildi.

Bolu’da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Köroğlu Kredi Kefalet Kooperatifi 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Taşlı’nın yönetiminde gerçekleştirilen genel kurulda Köroğlu Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri söz aldı. Konuşma yapan Kahveciler ve Otelciler Meslek Odası Başkanı Mustafa Kalaycı, “Değerli hazirun, Köroğlu Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 3 yıl önce kuruluş aşamasında bizlere yardımcı olan siz 116 kurucu esnafımızla yola çıktık ve bu yolda başarıyla ilerleyişimize katkı sağlayan başta o dönemin gümrük ve ticaret bakanımız Bülent Tüfenkçi beye, Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Millet Vekilimiz Ali Ercoşkun beye TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül beye ve Kurucu Başkanımız Rahmetli Nihat Alpat Öztürk ağabeyimize yönetim kurulu ve siz kurucu ortaklarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesile ile kurucu başkanımız Nihat Alpat Öztürk ağabeyimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Saygıdeğer ortaklarımız, sizlere geçmiş yıllarla ilgili kısa bilgiler vermek istersem, kooperatifimiz kurulalı 3 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen kurulduğumuz yıldan bu zamana kadar 2017 yılında 1 milyon 680 bin lira, 2018 yılında 6 milyon 629 bin lira, 2019 yılında ise 20 milyon 468 bin lira olmak üzere mevduata ve yasalara uygun esnaflık şartlarını yerine getiren esnaflarımıza, ayrım yapmadan düşük faizle toplamda 28 milyon 779 bin lira kredi kullandırmış bulunmaktayız. Siz değerli ortaklarımız kredi taksitlerini gününde ödemesi ve buna bağlı sıfır takip olması sayesinde 2. gruba geçerek kredi kullandırma limitimiz 150 bin liradan 200 bin liraya yükseltilmiştir. Şu anda kredi faiz oranımız %4.50 olup elimizdeki bütün olanaklarımızla her zaman esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kooperatifimizin bu aşamaya gelmesinde katkısı bulunan başta TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül bey ve 5. Bölge Birlik Başkanımız Ertan Taşlı beye, Halk Bankası Sanayi Şube Müdürümüz İbrahim Elçin bey ve banka personeline huzurlarınızda sizler ve Bolu esnafları adına teşekkürlerimizi sunarız. Bugünkü genel kurulumuzun asıl amacı Kıbrısçık ilçemizde bulunan kredi kefalet kooperatifinin yıllardan beri üyelerine hizmet verememesinden dolayı ilçedeki esnaflarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla Kıbrısçık ilçemizde bulunan kredi kefalet kooperatifiyle Bolu Merkez’de bulunan Köroğlu Kredi Kefalet Kooperatifini birleştirme kararını siz değerli üyelerimizin onayı ve oylarıyla almak istiyoruz. Bu genel kurulumuzun ülkemize, bölgemize, Bolu ve Kıbrısçık esnafına hayırlar getirmesini temenni eder, saygılar sunarım” dedi.

Kalaycı’nın konuşmasının ardından konuşan Ertan Taşlı, “Bu yönetim kurulu Mustafa başkanın yönetiminde bana şunu söylediler, başkanım dediler biz esnaf odaları başkanıyla rahmetli Nihat ağabeyle bir araya geldik ve dedik ki, esnaf için hizmet eden bir kooperatif kuralım ve sizler için hizmet eden bir kooperatif kurdular. Şimdi çıtayı daha da yükseğe taşıyorlar. Bolu’da kredi alma sorunu olan esnaf kalmasın diye Kıbrısçık ilçesindeki esnafı da düşünerek bu genel kurulun yapılmasını sağladılar. Mali değerlere geldiğiniz zaman evet, kooperatifin 1 milyon 600 bin lira civarında kullandırdığı bir kredi vardı. Aşağı yukarı 6 milyon civarı bir parayla bir kredi hacmi vardı. Ben bu arkadaşlarımızın bu niyetini hem genel merkezimize hem de Halk Bankası Bölge Müdürlüğü’ne taşıdım. Bizim görevimiz bu zaten, kooperatiflerimizi güçlendirmek, onların ihtiyaçlarını sağlamak, çünkü birebir esnafla onlar uğraşıyorlar. Biz o kooperatiflerin ihtiyacına destek vermek maksadıyla kurulmuş bir organizasyonuz. Bölgemizde en fazla plasmanı gönderdiğimiz kooperatif Köroğlu Kooperatifi oldu ki, geçen seneki 20 milyon liralık plasman demek ki, biliyorsunuz ülke müthiş bir krizden geçti geçen sene. Bankalar verdikleri kredileri geriye çağırdılar. Bu ortamda bile biz bu kooperatife para bulduk beraberce ve bu paranın esnafa ulaşmasını sağladık. Bu kooperatifin ayakları üzerinde durmaya başladığını gördük ve o gün söz veren arkadaşlarımızla bu genel kurulu yapma ihtiyacı hissedildiği için 1 yıl erken yaptık. Böylesine düzenli çalışan bir kooperatifte geriye bir tek şey kalıyor siz ortakların bu işe ciddi destek vermesi, kooperatifinizi ve yöneticilerinizi yalnız bırakmamanız ki, bugünkü görüntü de bunun örneğini ortaya koyuyor. Tüm Köroğlu Kooperatifi yönetim kurulu arkadaşlarıma tüm Bolu’daki esnafımız ve Kıbrısçık’taki esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra tam destekle TESKOMB’un da desteğini alarak size para yok dedirtmeyeceğiz. Çıtayı her zaman yükselteceğiz.” İfadelerini kullandı.

Genel kurulda oylamaya geçilmeden önce konuşan son isim Erhan Beykoz oldu. Bu kooperatifin en başından beri içinde olduğunu ifade ederek, bu kooperatifi kurmak için 3-5 kişi kahve köşelerinde buluşarak çok ciddi çalışmalar yaptık. Milletvekilleri ve siyasiler bu konuda bize çok destek oldular. Şunun altını da özellikle çizeyim, bu kooperatiften sonra hiçbir ilde ikinci bir kooperatifin kurulamayacağı artık netleşti. Yani biz kanunen bir ilde ikinci olarak kurulmuş son kooperatifiz. Bu bağlamda rahmetli Nihat ağabeyi de anıyorum nur içinde yatsın. Onun emeği de çok büyük ama, asıl emek şu anki yönetim kurulunun. İnanılmaz işleri, inanılmaz başarıları birlikte sağladılar. En büyük niteliklerinden biri kimseyi ötekileştirmediler. Kimseye sen benim adamımsın gel sana kredi vereyim, sen bana yanlış baktın ben sana kredi vermem felsefesiyle ya da olmasını hiç istemediğimiz bir mantıkla kimseyi dışlamadılar. Yetkileri olan parasını alabilmesi için elinde belgeleri bulunan hiç kimseye vermiyoruz demediler. Asıl yapılması gereken hakkaniyet diyoruz, insanların adaletli olması lazım, vicdanlarına hesap vermeleri lazım dediğimiz asıl gerçeklik burada. Ben Mustafa başkanın arkadaşıyım bana 3 lira, ben Mustafa başkana yanlış baktım bana kredi yok felsefesi bu kooperatife gelmedi gelmeyecek. Bu bağlamda başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimizi yürekten alkışlıyorum. Bir diğer konuyu bugün gündeme getirdiler. Ben il genel meclisi üyesiyim aynı zamanda arkadaşlar. Bolunun bütün ilçeleriyle ilgileniyorum. Kıbrısçık sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi elimizden avucumuzdan yavaş yavaş uçmaya giden, gittikçe köyleşmeye başlayan bir ilçemiz oldu. İnsanlar uzaklaşıyor. İnanılmaz bir göç veriyorlar. Haliyle olmayan ticaretten esnaflar da kaçıyorlar. Biz burada inanılmaz bir gerçeği hayata geçiriyoruz. Bu konuda birlik başkanımızın emeklerini 5. Bölgenin emeklerini inkar etmek mümkün değil. Oradaki esnafı bir nebze de olsa Kıbrısçık’ta tutabilirsek eğer bunun mutluluğu bizlere yani il genel meclisi üyelerine de yansıyacaktır. Biz orada çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kıbrıscık pirincinin markalaşmasını, Kıbrıscık’ta ki bir okul için 1 milyon lira para çıkardık. O parayı okula harcayarak insanları orada tutabilmenin çabasını yaşıyoruz. Asıl ekonomi olmasa da insanların orada olamayacaklarını bilmemiz gerekiyor. Ticaret belli çerçevelerde yapılıyor. Kıbrısçık’ta esnaf kredi alamazsa 3 gün sonra Bolu’ya kaçmanın yolunu arayacaktır. Oradaki esnaf bankaların kucağına düşerse varını yoğunu satar. Bırakın Bolu’yu Bolu’dan da uzaklaşır gider. Bu bağlamda alınacak her kararın altına imzamı atmaya sonuna kadar hazırım. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Aynı zamanda birlik başkanımız Ertan beyden de bir şey rica edeceğim, Dörtdivan’da da bir kooperatifimizin olmadığını öğrendim eğer yoksa bu kadar tertemiz kurulmuş iyi niyetlerle kurulmuş huzur hakkı dahi almadan ceplerinden masraf yaparak bu kooperatifin ayakta kalmasını sağlayan yönetim kurulumuzla birlikte Dörtdivan’daki esnaflarımıza da böyle bir açılım yapabilirseniz, bunun mutluluğunu da yaşayacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi. Yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Altındal, kooperatifin kuruluşundan bu güne dek yapılan hizmetleri ve verdikleri kredilerden bahsetti.