Mustafa Altındal’dan Nevşehir’e ziyaret

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı ve beraberindeki heyet Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanlığını ziyaret etti. Bolu Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal (Albay Tatü) ve Kırıkkale Pazarcılar Odası Başkanı Orhan İba'nın da katıldığı ziyarette Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Oda başkanı Selim Özmen ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar diledi. Oda başkanlığının ardından Esnaf Odaları Birlik Başkanlığını da ziyaret eden Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile de görüştü. Nevşehir Pazarcılar odası başkanı Selim Özmen ziyaretlerinden dolayı Federasyonu Genel Başkanı Karaca ve beraberindekilere teşekkür etti.