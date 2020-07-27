Mustafa Durak’tan açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde kötü bir sezonu geride bırakan ve ligin son haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u mağlup ederek ligde kalan Boluspor’da başkanlık krizinin ardından takım kaptanlarından Mustafa Durak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Boluspor sevdalılarına seslendi.

“BAŞKANLIK SORUNLARININ İVEDİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda “Değerli Boluspor sevdalıları, üç yıldır formasını onurla ve şerefle terlettiğim, kaptanlık yaptığım ekmeğini yediğim kulübümüzün başkanlık sorunlarının ivedi bir şekilde çözülmesini temenni ediyorum. Sezon başlangıcının çok kısa olmasından, transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde başlaması ve sonuçlanmasını temenni ediyorum. Çünkü Boluspor’u çok seviyorum. Geçtiğimiz sezonu tekrar yaşamamak adına sağlıklı bir şekilde lige hazırlanmamız lazım. Boluspor’a ilk geldiğimden itibaren kendi adıma Bolu’yu Boluspor’u ve taraftarlarımızı ailem ve şehrim olarak gördüm. Farkındayız çok sıkıntılı bir sezon geçirdik ama gelecek sezon daha sağlam, daha güçlü ve daha güvenilir bir Boluspor olarak başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR BENİM AİLEM VE YUVAM”

Valiye, Belediye Başkanına, iş adamlarına ve taraftarlara seslenen Mustafa Durak “Boluspor benim takımım, takımdan öte ailem ve yuvam. Nasip olursa Boluspor’da futbolu bıraktıktan sonra da uzun yıllar hizmet etmek isterim. Büyük Boluspor taraftarlarımıza sesleniyorum. Takımımızı yalnız bırakmayın sizleri arkamızda 12.adam olarak görmek istiyorum. Boluspor bizim evimiz hep birlikte takımımıza sahip çıkalım. Temennim, Valimiz, Belediye Başkanımız, Kulüp Başkanımız ve iş adamlarımız el ele verip Boluspor’umuzu süper lige taşımak istiyoruz. Hep birlikte daha güçlü doğacağımıza inanıyorum. İnşallah el ele zirveye” dedi.