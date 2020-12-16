Mustafa Namdar’a veda

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, gazetemiz köşe yazarı ilimizin tanınmış siması Mustafa Namdar, son yolculuğuna uğurlandı. Namdar Hocanın cenazesi ilk olarak Tabaklar Mahallesi Şenel Sokakta bulunan evinin önüne getirildi. Burada komşuları ve yakınlarından helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze Çığırtkanlar Mezarlığı’na götürüldü. Mustafa Namdar hocamızın düzenlenen cenaze törenine başta ailesi ve yakınları olmak üzere; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, TESUD Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner ile STK temsilcileri, siyasiler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Vefatıyla Bolu’yu yasa boğan Mustafa Namdar, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.