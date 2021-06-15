Mustafa Sarıgül HighWay’de

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, keyifli bir mola için Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet’i tercih etti.

Mustafa Sarıgül HighWay’de

Haber: Aysun Beykoz

17 Aralık 2020 tarihinde kurulan Türkiye Değişim Partisi’nin hem kurucusu hem de lideri olan Mustafa Sarıgül, İstanbul’dan Ankara’ya seyahati esnasında HighWay Outlet’te mola verdi.Bolu’nun da yakından tanıdığı ve Sarıgül’ün A takımında yer alarak yerel medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Maksut Beykoz ile birlikte alışveriş merkezini ziyaret eden Sarıgül, HighWay’de olmaktan oldukça memnun olduğunu dile getirirken, bundan sonra da mola vermek için sık sık ziyarette bulunacağını belirtti.

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