banner133

banner128

banner120
27 Eylül 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN 24 SAAT GÖREVDELER

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de özelleştiği günden bu yana 9 yıldır, hizmet kalitesini her geçen gün daha yukarılara taşımak için insan kaynağına ve SEDAŞ’ın teknolojik altyapısı ile dağıtım şebekelerine yatırım yapıyor.

    27 Eylül 2018 Perşembe 10:34
    Bu haber 100 kez okundu
    MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN 24 SAAT GÖREVDELER

    HABER: ESRA ÖZTÜRK

    SEDAŞ bölgesinde 4 İl ve 45 İlçe ile köy ve mahallelerde, toplam 20 Bin Kilometrekarelik yüz ölçüm üzerindeki faaliyet alanında, şebeke yatırımı olarak yenileme, ek tesis  ve kapasite artışı kapsamında, 2016-2020 yılları arasında da 544 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. 2013 yılında faaliyet ayrıştırması ile bu tarihten bu yana elektrik satışı ve fatura  tahsilatı faaliyetini yapmayan  ve perakende elektrik satış firmalarınca yapılan bu faaliyetlerin dışında, SEDAŞ sadece elektrik şebekesi yatırımlarını, enerji bağlantısı, açma ve kesme, arıza bakım ve onarım, sayaç okuma ve değiştirme, kayıp kaçak mücadelesi ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ, Türkiye’nin en yoğun sanayi bölgesine sahip coğrafyası olan Doğu Marmara da  2017 yılı sonunda 9,7 milyar kilowatsaatlik elektrik dağıtımı yaptı. Bu enerji miktarı sanayinin gelişmesi ile her yıl artıyor. SEDAŞ enerji taleplerinin karşılanması ve elektrik şebekesinin uçtan uca enerjisinin var olması için her gün var gücüyle çalışıyor.      

    SEDAŞ YAZ KIŞ, GECE GÜNDÜZ DEMİYOR

    SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri 3’lüvardiye esası ile 7 gün 24 saat elektrik kesintilerine anında müdahale ederek hayatın içinde vazgeçilemez enerji kaynağı olan elektriğin sürekliliği için yaz kış,  gece gündüz mücadele etmeyi sürdürüyorlar.

    SEDAŞ’TAN SÜREKLİ BAKIM

    SEDAŞ ekipleri,  dağıtım faaliyetlerinde hizmet kalitesini sürekli artırmak üzere cansiperane bir şekilde çalışırken, verimlilik esası ile şebekede trafoların yanmaması ve uzun ömürlü olması için ayrı bir uğraş veriyorlar. SEDAŞ ekipleri, bakım çalışmaları kapsamında aşırı yük kontrolü sağlanan şebekedeki trafolarda, hem trafo binalarındaki kabin içinde hem de direk tipi trafoların tamamında yağ kontrolünü de sağlıyorlar. Gerilim düşümü olan bölgelere de SEDAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri alıyorlar.

    SEDAŞ’TAN ANINDA MÜDAHALE

    Şebeke de elektriğin sürekliliğini sağlamanın 24 saat mücadelesini veren SEDAŞ, son olarak Adapazarı Erenler İlçesi Merkez Mahalle bölgesinde, 1008 sokakta yer alan direk tipi trafo ile ilgili gelen ihbarı anında değerlendirdi.  Bölgeyi alternatif bir hattan 20 dakika içinde besleyen SEDAŞ ekipleri, aşırı yük ihbarı ile bölgedeki trafo yanmadan şebekeye müdahale etti.  SEDAŞ teknik adamları, 250 KVA gücündeki direk tipi trafoyu vinç ile anında yeni trafo ile değiştirdiler. Erenler bölgesinde vatandaşların elektriksiz kalmasının önüne geçen SEDAŞ ekiplerinin cansiperane çalışmasını izleyen bölge sakinleri ve esnaf, SEDAŞ şebeke operasyon ekiplerine teşekkür ettiler. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, (Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş.)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİLENDİRME GEZİSİ ARDINDAN -1-
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit YETMEZ AMA…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KRİZİ ÇÖZMESİ GEREKENLER NEREDE ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cennet BOLU’DA gübre kokusu”TARİH”e mi karışacakmış?...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HEP GÜZEL VE FİT OLACAKSIN VE BUNU GÖSTERECEKSİN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124