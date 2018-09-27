HABER: ESRA ÖZTÜRK

SEDAŞ bölgesinde 4 İl ve 45 İlçe ile köy ve mahallelerde, toplam 20 Bin Kilometrekarelik yüz ölçüm üzerindeki faaliyet alanında, şebeke yatırımı olarak yenileme, ek tesis ve kapasite artışı kapsamında, 2016-2020 yılları arasında da 544 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. 2013 yılında faaliyet ayrıştırması ile bu tarihten bu yana elektrik satışı ve fatura tahsilatı faaliyetini yapmayan ve perakende elektrik satış firmalarınca yapılan bu faaliyetlerin dışında, SEDAŞ sadece elektrik şebekesi yatırımlarını, enerji bağlantısı, açma ve kesme, arıza bakım ve onarım, sayaç okuma ve değiştirme, kayıp kaçak mücadelesi ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ, Türkiye’nin en yoğun sanayi bölgesine sahip coğrafyası olan Doğu Marmara da 2017 yılı sonunda 9,7 milyar kilowatsaatlik elektrik dağıtımı yaptı. Bu enerji miktarı sanayinin gelişmesi ile her yıl artıyor. SEDAŞ enerji taleplerinin karşılanması ve elektrik şebekesinin uçtan uca enerjisinin var olması için her gün var gücüyle çalışıyor.

SEDAŞ YAZ KIŞ, GECE GÜNDÜZ DEMİYOR

SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri 3’lüvardiye esası ile 7 gün 24 saat elektrik kesintilerine anında müdahale ederek hayatın içinde vazgeçilemez enerji kaynağı olan elektriğin sürekliliği için yaz kış, gece gündüz mücadele etmeyi sürdürüyorlar.

SEDAŞ’TAN SÜREKLİ BAKIM

SEDAŞ ekipleri, dağıtım faaliyetlerinde hizmet kalitesini sürekli artırmak üzere cansiperane bir şekilde çalışırken, verimlilik esası ile şebekede trafoların yanmaması ve uzun ömürlü olması için ayrı bir uğraş veriyorlar. SEDAŞ ekipleri, bakım çalışmaları kapsamında aşırı yük kontrolü sağlanan şebekedeki trafolarda, hem trafo binalarındaki kabin içinde hem de direk tipi trafoların tamamında yağ kontrolünü de sağlıyorlar. Gerilim düşümü olan bölgelere de SEDAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri alıyorlar.

SEDAŞ’TAN ANINDA MÜDAHALE

Şebeke de elektriğin sürekliliğini sağlamanın 24 saat mücadelesini veren SEDAŞ, son olarak Adapazarı Erenler İlçesi Merkez Mahalle bölgesinde, 1008 sokakta yer alan direk tipi trafo ile ilgili gelen ihbarı anında değerlendirdi. Bölgeyi alternatif bir hattan 20 dakika içinde besleyen SEDAŞ ekipleri, aşırı yük ihbarı ile bölgedeki trafo yanmadan şebekeye müdahale etti. SEDAŞ teknik adamları, 250 KVA gücündeki direk tipi trafoyu vinç ile anında yeni trafo ile değiştirdiler. Erenler bölgesinde vatandaşların elektriksiz kalmasının önüne geçen SEDAŞ ekiplerinin cansiperane çalışmasını izleyen bölge sakinleri ve esnaf, SEDAŞ şebeke operasyon ekiplerine teşekkür ettiler.