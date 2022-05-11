Müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltti

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik hizmet bölgesindeki yatırım projelerine hız verdi. Bolu’da ilçe merkezleri ile köyler de dahil olmak üzere şehrin tamamında altyapı ve üstyapı çalışmaları sürdüren SEDAŞ, artan enerji ihtiyacına güçlü bir yanıt verdi. 2021 yılı boyunca kent genelindeki şebeke, trafo postası, armatür, direk ve kabin montajlarının yanı sıra ek tesis çalışmalarıyla müşteri memnuniyetinin artırılması sağlandı.

160 KM’LİK HAVAİ HAT ŞEBEKESİNİN MONTAJI TAMAMLANDI

SEDAŞ’ın, Bolu’daki şebeke yatırımları kapsamında yürüttüğü tesis çalışmaları ile montajını tamamladığı yer altı şebekesinin uzunluğu 12 km olurken havai hattın uzunluğu 160 km’ye ulaştı. Ayrıca geride kalan yıl içinde 42 trafo postası, 5 bin 44 direk, 4 bin 412 armatür ve 16 mono blok kabinin de montajları yapıldı. Enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 150’ye yakın müşterinin tesis çalışması tamamlandı ve resmî kurumlar ile müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de gerçekleştirildi.

SEDAŞ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ ENERJİ NÖBETİNDE

Olumsuz hava koşulları dahil 7/24 görev başında olan SEDAŞ ekipleri arıza onarım ve bakım işlemlerini aralıksız sürdürdü. Kar yağışlarından etkilenen ve ekonomik ömrü sona eren köy şebekeleri ile konut inşaatları nedeniyle nüfusun arttığı bölgelerdeki şebekelere yönelik yatırımlarla enerji talepleri karşılandı. Diğer yandan saha operasyonlarındaki dijitalleşme uygulamaları sayesinde iş verimliliği de artırıldı.

BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Bakım çalışmaları kapsamında ise SEDAŞ tarafından 49 km’lik havai hat ve 3 km uzunluktaki yer altı şebeke tesisi yenilendi. Ayrıca Bolu genelinde sekizer modüler hücre ve dağıtım panosu, bin 162 direk ve 2 bin 34 aydınlatma armatürünün bakımları gerçekleştirildi. Damga ayar süreleri dolduğu tespit edilen 18 bin 15 elektrik sayacı değiştirilirken yıl boyunca ölçü devre kontrollerine devam edildi.

BOLU, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE TÜRKİYE 4.’SÜ OLDU

SEDAŞ’ın yatırım projeleri ve bakım çalışmalarının Bolu’daki ortalama kesinti süre ve sıklığını önemli ölçüde iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırdığı görüldü. Türkiye genelini kapsayan müşteri memnuniyet anketinde Bolu en iyi 4. il oldu. Kent genelindeki müşteri taleplerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artış olmasına rağmen müşteri şikayetlerinde yüzde 34 azalma gerçekleşti.