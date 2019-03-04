Müşterinin olmaması faciayı önledi

Haber: Kasım ŞAHİN

Yangın, 09.30 sıralarında Abant yolu Dereceören köyü mevkiinde bulunan Raşit Koçyiğit’e ait bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Pansiyonda yangın sırasında müşteri olmadığı belirtildi. Pansiyonun bir bölümü yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.