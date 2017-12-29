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29 Aralık 2017 Cuma
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    • Müsteşar Yardımcısı Bolu’ya geldi

    Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, Bolu’ya gelerek bazı ziyaretlerde bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile görüştü.

    29 Aralık 2017 Cuma 10:16
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    Müsteşar Yardımcısı Bolu’ya geldi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, Bilim ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam eden kitap hazırlama komisyonunu çalışma ortamlarında ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk ve Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük’ün de hazır bulunduğu ziyaretlerde kitap hazırlama komisyon üyeleriyle sohbet eden Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, Hayat Bilgisi ve Matematik kitaplarını inceledi. Çalışma ortamında yapılan tanışma ziyaretinin akabinde İlimizde Türkçe, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Sınıf Öğretmelerinden oluşan, Hayat Bilgisi ve Matematik dersleri 3. Sınıf kitaplarını hazırlayan 12 kişilik komisyon üyeleriyle toplantı salonunda buluşan Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları ekip ruhuyla devam ettirdiklerini söyleyen öğretmenler, faklı görüşleri ve yaklaşımları harmanlayarak kitapların uyum içinde hazırlandıklarını belirttiler. Gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenleri tebrik eden Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, komisyon üyelerini tek tek dinleyerek çalışmanın içeriği ve şekli hakkındaki görüşlerini ve eleştirilerini not aldı. 

    Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, “Toplantımızın konusu sizlersiniz. Sizin kitap hazırlama süreci hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi dinlemek için geldik. Ders kitabı hazırlama çalışmalarının zor bir süreç olduğunu biliyorum. Burada yapılan çalışmalar niteliklidir. Ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemlidir. Bütün samimiyetimle sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Toplantının ardından Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız’ın yaptığı ziyaret çok memnun kaldıklarını ifade eden öğretmenler kendisine bir resim tablosu hediye ettiler.

     

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Bakanlığı, Müsteşar, Yardımcısı

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