Haber: Aysun Beykoz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Dinçer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü M. Mustafa Gözükara, Orman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Japon Kırsal Kalkınma Ajansı (JICA) arasında 4 Ekim 2013 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan, Türkiye’de örnek bir proje olan, "Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar İçin Çığ Bölgelerinde Çığ Düşmesini Önleyici Çit Teknolojisi Projesini" yerinde inceledi.

“AMACIMIZ YEDİGÖLLER YOLUNUN ULAŞIMA KAPANMASINI ENGELLEMEK”

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ayıkaya Orman İşletme Şefliği 79 nolu bölme OT-T1 bölmeciğinde yapılan proje ile meydana gelen çığ oluşumunu engelleyerek, Bolu İl Merkezi İle Yedigöller Milli Parkının yolunun ulaşıma kapanmasının önlenmesinin amaçlandığını ifade etti. Daha sonra Yedigöller Milli Parkında yapılan ve yapımı devam eden projeleri inceleyen heyet, buradan Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’in daha önce Orman İşletme Şefi olarak görev yaptığı Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Elmalık Orman İşletme Şefliği 54 Nolu Bölmede Genç Meşçere Bakımı Tatbikat noktasına gelerek incelemelerde bulundu.

“MEŞCERE BAKIMLARININ ORMANIN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Müsteşar Yardımcısı Dinçer ve beraberindeki heyet genç meşcere bakımlarının ormanın geleceği için çok önemli olduğunu ve tekniğine uygun olarak gerekli müdahalelerin mutlaka yapılması gerektiğini ifade ederek çalışmalarından dolayı Bölge Müdürlüğü teknik personeline teşekkür etti. Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Dinçer ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve beraberindeki heyet, toplu olarak fotoğraf çekimi sonrası personelle vedalaşarak Bölge Müdürlüğümüzdeki ziyaretini tamamlayıp Bolu’dan ayrıldı.