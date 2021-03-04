Mutasyonlu Covid bize de geldi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da, mutasyonlu virüsün şimdiye kadar kontrolden çıkmadığını aktaran Valilik açıklamasında, “Mutasyon bizim ilimizde de var ama tamamen kontrol altında. Uzmanların ifade ettiğine göre hızlı bulaşması söz konusu. Biz onları kesinlikle kontrol altında tutuyoruz. Yani, her şüpheyi bize iletebilirler. Vatandaşlarımız, ihbar hatlarına bildirebilirler. Biz onlara anında kontrol etmek suretiyle, pozitif olup olmadıklarını tespit ederek, gerekli tedbirleri aldık ve alıyoruz. Bizde de olduğu söyleniyor. Yani bizde de var” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 04 Mart Perşembe’den (bugün) itibaren tüm il ve ilçelerimizde 1000 kişilik denetim ekibiyle pandemi ile mücadele kapsamında çok sıkı denetimler yapılacağının altı çizildi. 4 Mart’tan itibaren ülke genelinde eş zamanlı olarak ilimizde de bütün sahayı kapsayacak ve çok geniş görevlilerle birlikte bir denetim faaliyeti yapılacak. Denetimlerin temel amacı her şeyden önce farkındalık oluşturmak, rehberlik etmek, vatandaşlarımıza konunun ciddiyetini anlatmak ve konuyla ilgili olarak oto kontrolü sağlamak olacak.