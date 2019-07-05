Müteahhit belediyeye dava açmış

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk oturumunda ana gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının son gündem maddesi olan dilek ve temenniler kısmında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önemli açıklamalarda bulundu.

MÜTEAHHİT DAVA AÇMIŞ

Belediye Başkanı Özcan açıklamasında ilk olarak kamuoyunda seçim gecesi üzerinde başlanılan inşaatla gündeme oturan yol ile ilgili konuştu. Başkan Özcan söz konusu yer ile alakalı açıklamasında, “Kültür Mahallesindeki z bir önceki yönetim tarafından giderayak ihaleyle satılan ve giderayak inşaat ruhsatı verilen -biliyorsunuz encümen kararıyla inşaat ruhsatını iptal ettik- orayı da Belediye Meclisimizin oy birliği ile almış olduğunu kararla yeşil alana dönüştürdük. Bizim yapabileceğimiz buydu. Vatandaşımız talebi doğrultusunda şehircilik anlayışımızın gereği olarak bunu yaptık. İlgili müteahhit dava açmış. Belediyemiz savunmasını yapacaktır. İnşallah yüce Türk adaleti de halkın istediği gibi bir karar verir. Ama sonuç itibariyle vereceği karar hepimizi bağlayacak” ifadelerini kullandı.

HEM İHALEYİ ALMIŞ HEM BELEDİYE ARAÇLARINI KULLANMIŞ

Başkan Tanju Özcan açıklamalarında ayrıca önemli bir iddia ortaya attı. Özcan bir müteahhitin belediyeden aldığı ihaleyi belediyenin araçlarıyla yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Özcan, “Geçmiş dönemde belediyenin müteahhite verdiği bazı ihalelerde belediyenin araçlarının kullanıldığı, yani müteahhit ihaleyi almış, ama belediyenin aracıyla bu işleri yapmış, diye bende de çok kuvvetli duyumlar var. Bu konuyu çok yakından takip edeceğim. Sonuçlandığında da şeffaf bir şekilde meclisi bilgilendireceğim” dedi.

SEDAŞ TRAFOLARI VE BAZ İSTASYONLARI

Bolu Belediye Başkanı Özcan konuşmasında ayrıca SEDAŞ trafoları ve baz istasyonları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi. Başkan Özcan konularla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “SEDAŞ ile ilgili de -tırnak içinde TEDAŞ tabi bu- bir tasarrufta bulunuyoruz. Yarın itibari ile iki tane trafo -biri belediyenin mülki tasarrufu altında bir tanesi de özel mülkiyette olmak üzere- iki trafo ile ilgili geriye dönük 5 yıllık borcu tahakkuk ettireceğiz. Dava açacaklardır. Biz hukuken haklı olduğumuz kanaatindeyiz, ama hukuki işleme karşı mahkemenin vereceği karar da inşallah iyi olacaktır. Baz istasyonları ile ilgili de ciddi bir çalışmamız var. Kaçak olarak yapılan bir baz istasyonu Belediye encümenimiz tarafından yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi. Vatandaşın yerine de olsa belediyenin izni olmadan bu tür kaçak baz istasyonlarının yapılmasına karşıyız.”