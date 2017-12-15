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15 Aralık 2017 Cuma
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    İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin sektörle işbirliği içinde hareket etmeleri ve kariyer planlamalarında doğru kararlar alabilmeleri için Bolu’da görev yapan şeflerin katılımıyla bir panel düzenlendi.

    15 Aralık 2017 Cuma 09:25
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    Mutfakta teorik ve pratik buluştu

    Haber: Aysun Beykoz

    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Erkan Yıldırım’ın başkanlığında yapılan panele Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ayhan Vural gastronomi ve turizm dünyasında yaşanan değişimleri anlattığı konuşmasında, “Sektörle işbirliği halinde olmak ve şeflerin deneyimlerini öğrencilerimize aktarması amacıyla böyle bir panel düzenledik. Burası şeflerimizin yuvasıdır. 1-3 Kasım tarihleri arasında turizmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sektörün uzmanlarından oluşan 1500 kişi cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda toplanarak geniş çaplı bir şura gerçekleştirdi. Bu şurada turizm sektörü adına önemli kararlar alındı. Bu şurada bir ilk gerçekleştirilerek gastronomi başlığı açıldı. Bu başlığın açılması gastronomi turizmine yönelik önemli çalışmalar yapılacağına işarettir.” dedi.
    “TEORİK VE PRATİĞİN BULUŞMASI ANLAMLI”
    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, konuşmasında “Bu panel teoriğin ve pratiğin buluşması noktasında çok yararlı olacağını düşünüyorum. Meslek okullarında önce teorik sonra pratik dersler verilir. Şeflerimizin öğrencilerimizle buluşması ve bilgilerini aktarmasını çok anlamlı buluyorum. Bolu, bir turizm şehri yaz ve kış mevsimi demeden çalışan ve faaliyet gösteren bir şehir. Yaklaşık bin yıldır bu topraklardayız ve burada hem mimari hem de kültürel anlamda birçok değerler üretmişiz. Turizm okullarının çok talep gördüğünü biliyoruz. İlimizde dört turizm ve otelcilik okulumuz var. Okullarımızın çalıştay, kongre ve konferanslara ev sahipliği yapması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bolu, bu çalışmaları yürütebilmek için çok elverişli bir şehir. İnşallah öğrencilerimiz bu panellerden faydalanacaklardır.” İfadelerini kullandı.  
    ŞEFLER ANLATTI ÖĞRENCİLER DİNLEDİ
    Panelist Şefler; Aşçıbaşı Ümit Yavuz, Aşçıbaşı Erol Ergin, Aşçıbaşı Mehmet Durukan, Aşçıbaşı Kurtuluş Erdemir, Aşçıbaşı İbrahim Vural ve Aşçıbaşı Fatih Yurddaş aşçı adaylarına Bolu mutfak kültürü ve ülke turizmindeki yeri, mutfak sektöründe eğitimin önemi, dünden bugüne mutfaktaki değişim ve başarılı bir kariyer yapmanın gereklilik ve inceliklerini anlattı. Öğrenciler, Bolu’nun tanınmış şeflerinin deneyimlerini ve işin püf noktalarını dinleyerek kariyerlerine nasıl yön verecekleri konusunda bilgi sahibi oldular.    

     

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Abant, Mesleki, Teknik

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