Müthiş başarılıymış

Haber: Ceylan Beykoz

Uzunkaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesindeki Teknokent binasında İŞKUR İl Müdürlüğüne tahsis edilen alanda faaliyet gösterecek "İş Kulübü"nün açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında ülke genelinde 54 kulübün faaliyete alındığını belirtti. "Bu Kulüpte İş Var" sloganıyla başlattıkları projede üniversite öğrencilerini, okul sonrası hayata hazırlamak, iş imkanları bulma adına katkı sunmak, iş gücü piyasasına girişte zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ile toplumun daha fazla çalışmayı gerektiren kesimlerine yönelik faaliyette bulunduklarını aktaran Uzunkaya, hizmetlerin, iş gücü piyasasının en büyük ihtiyaç duyduğu beceri ile nitelikleri kazandırma sürecinde olduklarını anlattı.

Uzunkaya, "İŞKUR 2000'li yılların başında 1 yılda 20 binler civarında işe insan yerleştirirken, 2019 yılında artık 1 milyon 482 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum haline gelmiştir. Üniversite öğrencilerimiz için bir kısım çevreler her ne kadar umutsuzluk tohumları ekme gayreti içerisinde olsa da Türkiye’de tüm kesimlerin iş gücüne katılımı ve istihdam oranlarında son yıllarda müthiş bir artış söz konusudur. Avrupa İstatistik Ofisi rakamları 2007-2018 yıllarının bütüncül değerlendirmesini yaptığımızda, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına dahil olma oranı ve rakamları ile Avrupa'da hiçbir ülke ile mukayese edilmeyecek bir artış gösteren Türkiye’den bahsediyoruz. 4 milyon 506 bin 500 üniversite mezunumuz iş gücü piyasasına dahil oluyor. Bunların 3 milyon 840 bin 400 tanesi istihdam eden bir Türkiye’den bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından "İş Kulübü"nün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile kurumun daire amirleri katıldı.