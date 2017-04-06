Haber; Ceylan Beykoz

Mutki Belediyesi ve Bolu Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolü kapsamında Mutki’de yapılacak olan dere kenarı düzenlenmesi ve park yapımının proje çalışmaları tamamlandı. 83 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde yapılacak düğün salonunun 3 bin 500 metrekare oturma alanına sahip olacağı ve aynı zamanda bin kişilik kır düğünü yapılacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Parkta, bin 800 metrekare alan üzerine de lunapark ve çocuk oyun alanları, ayrıca doğal görünümlü şelale, ikisi futbol sahası olmak üzere farklı branşlarda spor yapmaya olanak sağlayacak beş saha yer alacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, projenin sadece Mutki’ye değil Bitlis’e de hitap edeceğini belirterek, “Böyle bir alana ihtiyaç vardı. Mutki’nin sosyal açıdan birçok eksiği bulunuyor. Projeyle birlikte sosyokültürel anlamda birçok kazanım olacak. Projenin ilçe ekonomisine, sosyal gelişimine katkısı olacak” dedi.

Mutki’nin il merkezine yakın olduğuna dikkat çeken Mehmet Kılıç, “Proje sadece Mutki’ye değil Bitlis’e de hitap edecek. Bu hem il hem de ilçe için kazanım. Devam edecek olan yatırımlarımızla Mutki çok daha güzel olacak. Park projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.