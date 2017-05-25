Haber: BMA

Kardeş şehir Bitlis’in Mutki ilçesi ile bağlar giderek güçlenmeye devam ediyor. Kardeşliği pekiştirmek için yapılan etkinlikler ve gezilere bir yenisi daha eklendi. Mutki’den Bolu’ya gelen 6 öğretmen ve 23 öğrenci Seben ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Solaklar Kayaevlerini ziyaret eden Mutkili öğretmen ve öğrenciler kayaevlerine hayran kaldılar. Kayaevleri gezisi sonrasında misafirlere Seben Belediyesi Prof. Dr. Halil İnalcık Sosyal Tesisinde öğle yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından Seben Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile biraraya gelen misafirler, burada Sebenli öğrenciler ile tanışarak hoş vakit geçirdi.

Seben çarşısı ve pazarının gezilmesinin ardından Seben Gölü’ne giden öğrenciler burada gönüllerince eğlenerek doyasıya vakit geçirdiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Mutkili öğretmenler ve öğrenciler Seben’i çok beğendiklerini ve her fırsatta gelmek istediklerini belirtirken Sebenlileri de Mutki’yi görmeye davet ettiler.

Misafirler Seben Gölü’nden sonra Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ı makamında ziyaret ettiler. Mutki ile başlayan kardeşlik köprüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özbağ, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Mutki ile Bolumuzun kardeş şehir olması bizleri çok mutlu etti. Böylesine güzel kardeşlik köprülerinin kurulması ülkemiz ve milletimiz için sevindirici gelişmeler. İnşallah benzer kardeşlikler her yerde kurulmaya devam eder. Yüzlerce kilometre uzaklıktan ziyarete gelerek bizleri mutlu ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de Mutki’ye gelip sizlerle orada birlikte güzel vakitler geçiririz. Öğrendiğime göre TEOG’da büyük bir başarı göstermişsiniz, sizleri gönülden tebrik ediyorum. İnşallah hepiniz hayallerinizi gerçekleştirme yolunda başarı dolu adımlar attığınız bir geleceğe yol alacaksınız. Sizleri Seben’de ağırlamaktan mutluyuz, Sebenimize iyi ki geldiniz, hoş geldiniz.”