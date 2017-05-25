banner133

banner128

banner101

25 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mutkili öğrenciler Seben’de

    Geçtiğimiz aylarda kardeş şehir ilan edilen Bitlis’in Mutki ilçesiyle olan kardeşlik bağı artarak devam ediyor.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
    Bu haber 36 kez okundu
    Mutkili öğrenciler Seben’de

    Haber: BMA

    Kardeş şehir Bitlis’in Mutki ilçesi ile bağlar giderek güçlenmeye devam ediyor. Kardeşliği pekiştirmek için yapılan etkinlikler ve gezilere bir yenisi daha eklendi. Mutki’den Bolu’ya gelen 6 öğretmen ve 23 öğrenci Seben ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Solaklar Kayaevlerini ziyaret eden Mutkili öğretmen ve öğrenciler kayaevlerine hayran kaldılar. Kayaevleri gezisi sonrasında misafirlere Seben Belediyesi Prof. Dr. Halil İnalcık Sosyal Tesisinde öğle yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından Seben Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile biraraya gelen misafirler, burada Sebenli öğrenciler ile tanışarak hoş vakit geçirdi.

    Seben çarşısı ve pazarının gezilmesinin ardından Seben Gölü’ne giden öğrenciler burada  gönüllerince eğlenerek doyasıya vakit geçirdiler.

    Gerçekleştirilen ziyarette Mutkili öğretmenler ve öğrenciler Seben’i çok beğendiklerini ve her fırsatta gelmek istediklerini belirtirken Sebenlileri de Mutki’yi görmeye davet ettiler.

    Misafirler Seben Gölü’nden sonra Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ı makamında ziyaret ettiler. Mutki ile başlayan kardeşlik köprüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özbağ, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Mutki ile Bolumuzun kardeş şehir olması bizleri çok mutlu etti. Böylesine güzel kardeşlik köprülerinin kurulması ülkemiz ve milletimiz için sevindirici gelişmeler. İnşallah benzer kardeşlikler her yerde kurulmaya devam eder. Yüzlerce kilometre uzaklıktan ziyarete gelerek bizleri mutlu ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de Mutki’ye gelip sizlerle orada birlikte güzel vakitler geçiririz. Öğrendiğime göre TEOG’da büyük bir başarı göstermişsiniz, sizleri gönülden tebrik ediyorum. İnşallah hepiniz hayallerinizi gerçekleştirme yolunda başarı dolu adımlar attığınız bir geleceğe yol alacaksınız. Sizleri Seben’de ağırlamaktan mutluyuz, Sebenimize iyi ki geldiniz, hoş geldiniz.”

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Aylarda, Kardeş, şehir, Ilan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129