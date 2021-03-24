“Mutlaka toprak analizlerimizi yaptıralım”

Haber: C. Kutay Aykan

​İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Toprak Analizi Desteği Projesi" kapsamında toprak analizlerinin ücretsiz yapılacağı açıklandı. İl Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, toprak analizlerindeki amaç tek tek belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan toprak analizlerinde amaç; toprağın mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine, organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmektir” denildi.

TOPRAK ANALİZİ İÇİN 50 BİN TL’LİK ÖDENEK

Tarım ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner sermaye İşletmelerinin 2021 yılı ekonomik paket olarak bir adet toprak analiz bedeli 110 TL olarak belirlendiği belirtilen açıklamada ayrıca, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan "Toprak Analizi Desteği Projesi" ile ilimizde üretim yapan çiftçilerimize yönelik, 50 bin TL’lik ödenek ile laboratuvarımızda standart toprak verimlilik analizi olan saturasyon, tuz, ph, kireç, fosfor, potasyum ve organik madde analizleri ücretsiz yapılacaktır. Önümüzdeki üretim sezonu için Mart-Nisan aylarında ekim ya da dikim yapılmadan önce hububat üretimi için Eylül-Ekim aylarında topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunun ölçülebilmesi, toprağımızı ve cebimizi korumak için mutlaka toprak analizlerimizi yaptıralım” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 11:53