Haber; ESRA ÖZTÜRK

Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde programlanan “Mutlu İnsan, Mutlu Esnaf, Mutlu Turist” projesi kapsamında Osmanelili esnafları Ankara, Bolu ve Sakarya gezisi düzenlendi. Proje kapsamında ilçedeki lokanta, pastahane, kafeterya, otel ve pansiyon işletmeciliği yapan 35 esnaf Beypazarı, Göynük ve Taraklı gezisine katılırken, bu ilçelerdeki tarihi ve kültürel yerleri gezdiler. Yapılan geziler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli ilçemiz tarihi geçmişi ile doğası ile ürün çeşitliliği ile Marmara bölgesinde turizmin en önemli kenti olma yolunda adımlar atmaktadır. Bu gezimizde bu adımlardan bir tanesidir. Osmaneli'nde bulunan konaklarımızın tamirat ve tadilat işleri hızla devam etmektedir. Bazı eksiklerine rağmen içmeler projemiz hayata geçmiştir. Tarihi kilisenin ihalesi bu günlerde yapılmak üzere. Bakanlık kiliseyi restore ederek tekrar belediyemize iade edecektir, çünkü tapusu bizdedir. Osmaneli ilçemizde turizmin gelişmemesi için hiçbir neden yoktur. İki gün boyunca gezdiğimiz yerlerden ilçemizin çok daha fazlaları vardır. Bu gezi ile ilgili olarak yakın bir zamanda daha geniş bir değerlendirme toplantısı yapacağız" dedi.

Öte yandan geziye Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi sorumlusu Abdullah Tetik'de katıldı.