banner133

banner101

25 Ekim 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mutlu insan, mutlu esnaf, mutlu turist

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren esnaflara, ilimizin Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçelerine gezi düzenledi. Geziye katılan esnaflar Taraklı ve Göynük ilçelerinde gönüllerince eğlendiler.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 09:27
    Bu haber 65 kez okundu
    Mutlu insan, mutlu esnaf, mutlu turist

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde programlanan “Mutlu İnsan, Mutlu Esnaf, Mutlu Turist” projesi kapsamında Osmanelili esnafları Ankara, Bolu ve Sakarya gezisi düzenlendi. Proje kapsamında ilçedeki lokanta, pastahane, kafeterya, otel ve pansiyon işletmeciliği yapan 35 esnaf Beypazarı, Göynük ve Taraklı gezisine katılırken, bu ilçelerdeki tarihi ve kültürel yerleri gezdiler. Yapılan geziler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli ilçemiz tarihi geçmişi ile doğası ile ürün çeşitliliği ile Marmara bölgesinde turizmin en önemli kenti olma yolunda adımlar atmaktadır. Bu gezimizde bu adımlardan bir tanesidir. Osmaneli'nde bulunan konaklarımızın tamirat ve tadilat işleri hızla devam etmektedir. Bazı eksiklerine rağmen içmeler projemiz hayata geçmiştir. Tarihi kilisenin ihalesi bu günlerde yapılmak üzere. Bakanlık kiliseyi restore ederek tekrar belediyemize iade edecektir, çünkü tapusu bizdedir. Osmaneli ilçemizde turizmin gelişmemesi için hiçbir neden yoktur. İki gün boyunca gezdiğimiz yerlerden ilçemizin çok daha fazlaları vardır. Bu gezi ile ilgili olarak yakın bir zamanda daha geniş bir değerlendirme toplantısı yapacağız" dedi.

    Öte yandan geziye Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi sorumlusu Abdullah Tetik'de katıldı.


    Anahtar Kelimeler: Bilecikin, Osmaneli, Ilçesinde, Faaliyet, Gösteren

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İL KOORDİNASYON KURULUNDAN
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129