Mutlu: Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi

Haber: Okay Özcan

Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nasadoge Menemenspor teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, müsabakanın çok zevkli geçtiğini söyledi.

Maçı her iki ekibin de kazanabileceğini ifade eden Mutlu, “İki taraf da pozisyonları buldu ama atamadık. Kazanamadığımız yerde, kaybetmemek de önemli. Kazanamıyorsanız 1 puan da iyi bir şey. Salı günü Türkiye Kupası'nda Hatayspor maçını oynayıp eksik kalan kısımlarımızı devre arasında değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Bursaspor cephesi

Tuna: Gol atacağımız maçlar gelecek

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Gol atacağımız maçları önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz” dedi.

Menemenspor’la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın bugüne kadar üretkenlik anlamında iyi durumda olmadığını bildiklerini söyledi.

Golcü oyuncu Tim’in bugün sahada olmamasını tercih ettiklerini ifade eden Tuna, “İkinci yarının ortalarında, 65-70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele aldığımızda biraz daha dikine gitmek istedik. O pozisyonları da yakaladık fakat sonuca çeviremedik. Oyunun başında kontrol bizdeydi. Batuhan’ın oldukça net pozisyonları vardı, atamayabilir, olabiliyor ama atacağımız maçları önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz. Bazen oyuncuya bağlı değildir, santrfor konusu değildir. Takımın bütününde olan bir konudur.. Biz bugün 3 oyuncu değişikliği yaptık, sahadaki oyuncuların performansı gayet iyi seviyedeydi” dedi.