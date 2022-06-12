Mutluluğa kurşun sıkma

Haber: Okay Özcan

Ülkemizde maalesef özellikle düğünlerde bazı magandaların silah kullanarak masum birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaralanması, ayrıca ekser uğurlama konvoylarında bu tür eylemlerin gerçeklemesi nedeniyle şehir merkezinde ve düğün salonlarında güzel ve eğitici bir uygulama gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek ve toplumda farkındalık uyandırmak amacıyla ilimizde bulunan nikâh salonu, düğün salonları, otobüs terminali (otogar), kamu kurumları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlara, düğünümüz mutlu bitsin, kutlamalar mutlu bitsin, silah kullanımına hayır, askerde vatan uğruna ölene şehit denir ya uğurlamada ölene ne denir?, asker uğurlamalarında silah atmayalım, havai fişek atmayalım doğaya ve çevreye zarar vermeyelim, konulu 60 adet 4 farklı afiş asıldı.