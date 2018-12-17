HABER:Aysun Beykoz

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkını ziyaret eden tatilciler, tatillerinin keyfini kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu alanlarda kendi imkanlarıyla kızak kayarak, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak, ata ve faytona binerek çıkarttı. Bazı tatilciler göl çevresindeki piknik alanlarında canlı müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Düzce'den gelen öğrenci gruplarından Doğukan Güneş ve Berna Alıcı, yaptığı açıklamada, "Kar üstündeki kızak kayma şekline hazırlıksız geldik. Biz de kendi imkanlarımızla kayarak eğleniyoruz. Doğası güzel, hava güzel." diye konuştu.