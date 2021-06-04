Mutluluklar diliyoruz

Bolu PTT Merkez Şubesinin sevilen çalışanı Selçuk Çam’ın oğlu, Sercan Çam hayatını Salman ailesinin kızı Hacer ile birleştirdi.

Mutluluklar diliyoruz

Haber: N. Halid Altundal

PTT Merkez Şubesinin sevilen personellerinden Selçuk Çam’ın oğlu dünya evine girdi. Selçuk-Türkan Çam çiftinin oğulları Sercan, hayatını Mustafa-Müşerref Salman çiftinin kızları Hacer ile birleştirdi. Genç çiftin nikah töreni Bolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Nikah sonrası Hacer- Sercan çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak biz de genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 09:41
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