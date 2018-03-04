Grand düğün salonunda yapılan düğüne çok sayıda davetli katılarak, çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Olay Gündem Gazetesi olarak Büşra&İbrahim çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Mutluluklar
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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