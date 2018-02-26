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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Muzaffer Işın’ın torunu gururumuz oldu

    Bir dönem Bolu Belediye Başkanlığı yapan yaklaşık 11 yıl önce hayata gözlerini kapatan merhum Muzaffer Işın’ın torunu ve aynı zamanda ilimizde yıllarca dişçilik yapan Atilla Karaer ve eşi Sema Karaer’in 41 yaşındaki oğulları Bolu’nun gururu oldu.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 10:57
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    Muzaffer Işın’ın torunu gururumuz oldu
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Sakarya İlkokulu bitirdikten sonra Kadıköy Anadolu lisesini büyük bir başarıyla bitiren ve ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun olan Emre Karaer, mimar Ebru Ünver Karaer ile hayatlarını birleştirdi. Bolu Belediye eski Başkanlarından Muzaffer Işın’ın torunu ve Karaer ailesinin biricik çocukları Emre Karaer, adını dünyaya tanıttı ve aynı zamanda Bolu’nun en önemli isimleri arasında yer aldı. Karaer, üstün başarılarından dolayı Afrika ve Ortadoğu’daki 50’nin üzerindeki ülkede 4 markayı yönetecek.

    BOLU’NUN GURURU

    Geçtiğimiz yıl Alman Opel’i de bünyelerine katarak hızlı bir büyümenin içine giren Fransız PSA Grubu (Peugeot-Citroen) önümüzdeki 7 yıl içinde büyümelerindeki en stratejik 3 bölgeden biri olarak gördüğü Afrika ve Ortadoğu’yu Emre Karaer’e bağladı. 50den fazla ülke Emre Karaer’e bağlandı...

    Emre Karaer, önümüzdeki haftadan itibaren PSA Grubu’nun yılda 1 milyon adetlik satış hedefi koyduğu Afrika & Mashreq bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacak. Karaer bu bölgede 50’den fazla ülkede PSA Grubu’nun bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarından sorumlu olacak. Emre Karaer 1 Mart’ta yeni görevine başlayacağını belirterek, “2 hafta Paris’te olacağım. Daha sonra bölgenin Kazablanka merkezinde göreve başlayacağım” dedi.

    OTOSAN’DA BAŞLADI

    41 yaşındaki Emre Karaer, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl iş hayatına Ford Otosan’da adım attı. 4 yıl Ford Otosan’dan ihracattan sorumlu bölge müdürlüğü yapan Karaer daha sonra Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den sorumlu bölge satış müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında Ford Otosan’ın 31 ülkeden sorumlu distribütör geliştirme müdürü olan Karaer, 2008 yılında o zaman Ford Motors’un bünyesindeki Volvo’nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan 31 ülkeden sorumlu satış müdürü oldu. 2011 yılına gelindiğinde ise Volvo’nun Ortadoğu Satış ve Pazarlama Direktörü olan Karaer, 2014 yılında Volvo’nun 27 ülkeden sorumlu MENA&CIS bölgesinin Genel Müdürü oldu.

    BEYİN AVCILARI BULDU

    Emre Karaer, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada Fransa’da beyin avcıları vasıtasıyla 1 yıl önce PSA Grubu ile görüşmelerinin başladığını belirterek, “Oldukça detaylı bir eleme süreci gerçekleştirdiler. Volvo’da son görevime 2014 yılında atanmıştım. Bu görevimde kârlılığı 2 kat artırırken satış adetlerini ise yüzde 50 yükselttik. Aynı dönemde Suudi Arabistan ve bir çok ülkeye yeni distribütörler atayarak büyüme gerçekleştirdik. Sonuçta kariyerimin başından bu yana Afrika ve Ortadoğu bölgelerine bakıyorum. PSA Grubu’nun beni tercih etmesindeki ana sebep bu pazarları yakından biliyor ve potansiyelini çıkarıyor olmam” dedi. Karaer, 4 markayı yöneteceği Afrika bölgesinde Fas, Cezair ve Tunus’un, Ortadoğu da ise Fransızların Mashreq diye tabir ettikleri bölgede Lübnan, Suriye, Ürdün ve Irak haricindeki tüm ülkelerin kendisine bağlandığını belirterek şunları söyledi: “Yani ilk etapta üretimin de olduğu 7 ülke hariç Afrika ve Ortadoğu’daki 50’nin üzerindeki ülkede 4 markayı yöneteceğim. Özellikle Güney Afrika’da ciddi bir büyüme planımız var. Opel’i Afrika’da ön plana almak istiyoruz. Çünkü Afrika’nın genelinde büyük potansiyel var” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bir, Dönem, Bolu, Belediye, Başkanlığı

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