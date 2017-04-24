Haber: Aysun Beykoz

Seyit Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte Köroğlu Kanatlı Hayvan Sevenler Derneği’nin düzenlediği açık arttırmaya Süs Tavuğu ve Bahçe Hayvanları Federasyonuna bağlı Afyon, Ankara, Uşak, Balıkesir, Yalova, Düzce, Tokat Süs Tavuğu Dernek Başkanı ve yardımcıları katıldı. Aynı zamanda Bolu’da bu işle hobi olarak ilgilenen kişilerde müzayedeye dahil oldu. Açık arttırmada tavukların yanı sıra yumurtalarda alıcılara açık arttırmada yer aldı. Müzayedede kazanılan para, Süs ve Bahçe Hayvanları Federasyonuna bağlı olan Bolu Derneği yararına kullanılacağı öğrenildi.

MÜZAYEDENİN GÖZDESİ SULTAN

Türkiye’de ait tescilli ırk olan Osmanlı Sultan Tavuğu ise açık arttırmanın göz bebeği oldu. Senede sadece 70 yumurta yapan ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen ırk aynı zamanda müzayedede rekor kırdı. Açık arttırma ile birer tavuk ve horoz olarak sunulan ırk takım olarak bin 500 TL’ye satıldı.

KEYİF KAÇIRAN İKRAM

Birçok ilden temsilcilerin ve Bolulu hayvan severlerin katıldığı açık arttırmada da keyifleri kaçıran ikram problemi yaşandı. Açık arttırmada verilen yemekler ve çay ikramının ücretli olduğunu öğrenen katılımcılar, müzayedeyi ikramlardan almayarak tamamladı.