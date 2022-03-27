Müze olması kesinleşti

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında tartışma konusu olan eski Adliye binası için 3 yıl sonra ilk adım atıldı. Eski Adliye binasında tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılarak müze haline getirilecek.

Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde eski Adliye binasının tahsisi müze yapılması için Bolu Belediyesine verilmişti. 2019 yerel seçimlerinin ardından Bolu Belediyesinin el değiştirmesiyle binanın tahsisi Belediyeden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. 2020 yılında İlimizi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz binada incelemelerde bulunmuş ve tadilat masrafının fazla olduğu gerekçesiyle eski adliye binasının tadilatına ve Kent Müzesi yapılmasına sıcak bakmamıştı.

Aradan geçen 3 yıl içerisinde eski Adliye binası için bir adım atılmazken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, binanın tahsisinin tekrar kendilerine verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu. Yapılan başvuru sonrasında eski Adliye binasının tahsisi tekrar Bolu Belediyesine verildi. Tahsisin geri alınmasının ardından çalışmaları başlatan Tanju Özcan binanın akıbetiyle ilgili yaptığı açıklamada, eski Adliye binasının müze yapılmasıyla ilgili hazırlanan projenin bitme aşamasına geldiğini belirterek, projenin bitmesiyle birlikte ihaleye çıkılacağını, tadilat ve restorasyon çalışmalarının ardından binanın Kent Müzesi olarak Bolu’ya kazandırılacağını dile getirdi.