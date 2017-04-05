Haber: Aysun BEYKOZ



Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objenin bulunduğu gezici müze Müzebüs, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna Kırıkkale’de başlamıştı. Bu yıl 14. yılına giren Müzebüs’ün bu seferki durağı ise Bolu. Müzebüs, 03-07 Nisan tarihleri arasında Bolu’da 5 okulun konuğu oluyor.

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak amacıyla Rahmi M. Koç Müzesi’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. Bu seneki yolculuğuna Kırıkkale’den başlayan Müzebüs, Bolu’da öğrencilerle buluşacak.

Müzebüs ziyaretlerine, 03 Nisan tarihinde Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki Hacımusalar Ortaokulu ve 04 Nisan tarihinde yine Mudurnu ilçesindeki Abdurrahim Tırsı İmam Hatip Ortaokulu ile başlayacak. 05 Nisan tarihinde Seben ilçesindeki Seben Ortaokulu’nu ve 06 Nisan tarihinde yine Seben ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret edecek. Müzebüs son olarak 07 Nisan tarihinde Merkez Koç Ortaokulu’na konuk olacak.

Müze görmeyen çocuk kalmayacak

Yola çıktığı günden bu yana 1.952 okulun 414.025 öğrencisine ulaşan gezici müze, bu yıl da 30 ilde 130 okul ve 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Müzebüs’ün zor koşullar altında en ücra noktalara dahi ulaştığını vurgulayan Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Danışmanı Emine Bayram, “Öğrencilerin isteklerine ve hayallerine kulak veriyoruz. Derslerde gördükleri konuları gözlerinde canlandırabilmeleri güç olabiliyor. Objeleri birebir gördüklerinde ise hem derslerini hem de hayatı çok daha iyi kavrayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz kış, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs’te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 70 obje sergileniyor. Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs’ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor.

Müzebüs hakkında:

Yılda 28-30 il dolaşan Müzebüs her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilmiş okullarda uzun süre kalabiliyor. Müzebüs’te iki eğitmenin yanı sıra 70 obje hakkında bilgi ve belge de bulunuyor. Çocuklar objeleri yakından görebildikleri gibi onlara dokunabiliyor.