Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi'nin, gerçekleştirdiği Şubat ayı 2. Toplantısı'nda kabul edilen maddede Kemal Bayraktar isimli koleksiyonerin belediyeye 18 bin adet tarihi belge ve eser bağışlayacağı öğrenildi. Mecliste gündem maddesi olarak oylamaya sunulmasının ardından oy birliği ile kabul edildi.

Kemal Bayraktar'ın böyle bir bağışı yapmasının sebebi ise Bolu'yu çok sevmesi. Türkiye'nin en büyük kantar ve terazi koleksiyonerlerinden olarak bilinen Bayraktar'ın bir Bolu sevdalısı olduğu öğrenildi. Bayraktar'ın, Bolu ziyaretinde Hayrettin Tokad-i Türbesi'ni ziyaret edip daha sonrasında şehri çok sevdiğini belirtmiş. Bunun üzerinde Bayraktar bir karar alarak koleksiyonlarından 18 bin parçayı Bolu Belediyesi'ne bağışlama kararı almış.