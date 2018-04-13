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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Müzik eşliğinde spor yapıp derse giriyorlar

    Bolu Atatürk İlkokulu’nda her sabah derslere girmeden önce, bütün okul öğrencileri toplu olarak müzik eşliğinde sabah sporu yaptıktan sonra derslere başlıyorlar.

    13 Nisan 2018 Cuma 09:03
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    Müzik eşliğinde spor yapıp derse giriyorlar

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Okulun bütün öğrencileri okul bahçesinde derslere girmeden önce bir araya gelerek müzik eşliğinde hem spor yapıp hem de stres atıyorlar. Küçük öğrenciler her sabah müzik eşliğinde böyle bir etkinlik yapmaktan büyük mutluluk duyarken, küçük öğrencilere velileri de eşlik ediyor.

    Bütün okul öğretmenleri de bizzat  öğrencilerin başında bulunurken,Velilerin de bu etkinlikleri izlemeleri dikkatleri çekiyor.Okul Yöneticileri havaların güzel olduğunda öğrencilere yönelik bu tür etkinliğin her sabah yapıldığını belirterek; “Okulumuzda öğrencilerin derslere geç gelmeleri söz konusu değil. Hatta devamsızlık bile olmuyor. Bu konuda etkinlik öğretmeni Vicdan Yüksel:
    Severek ve isteyerek bu hareketleri yapıyoruz. Bedensel ve zihinsel gelişimimize çok büyük katkı sağlıyor. Okul Müdürümüz Fuat Bayramoğlu,  bu işe bizleri teşvik ederken,bizlere  takdirlerini her zaman ifade eder. Bu eğitim bizim için artık keyifle güne başlamayı  birbirimiz e saygı duymayı, okulumuzu  sevmeyi  sağlıklı olmayı hedefledik ve  bu nu gerçekleştiriyoruz” dediler.

    Öğrenciler yaklaşık yarım saat süren müzik eşliğinde spor etkinliğinden sonra stressiz ve moralleri düzgün bir şekilde ders başı yapıyorlar.

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