Haber: Kasım ŞAHİN

Okulun bütün öğrencileri okul bahçesinde derslere girmeden önce bir araya gelerek müzik eşliğinde hem spor yapıp hem de stres atıyorlar. Küçük öğrenciler her sabah müzik eşliğinde böyle bir etkinlik yapmaktan büyük mutluluk duyarken, küçük öğrencilere velileri de eşlik ediyor.

Bütün okul öğretmenleri de bizzat öğrencilerin başında bulunurken,Velilerin de bu etkinlikleri izlemeleri dikkatleri çekiyor.Okul Yöneticileri havaların güzel olduğunda öğrencilere yönelik bu tür etkinliğin her sabah yapıldığını belirterek; “Okulumuzda öğrencilerin derslere geç gelmeleri söz konusu değil. Hatta devamsızlık bile olmuyor. Bu konuda etkinlik öğretmeni Vicdan Yüksel:

Severek ve isteyerek bu hareketleri yapıyoruz. Bedensel ve zihinsel gelişimimize çok büyük katkı sağlıyor. Okul Müdürümüz Fuat Bayramoğlu, bu işe bizleri teşvik ederken,bizlere takdirlerini her zaman ifade eder. Bu eğitim bizim için artık keyifle güne başlamayı birbirimiz e saygı duymayı, okulumuzu sevmeyi sağlıklı olmayı hedefledik ve bu nu gerçekleştiriyoruz” dediler.

Öğrenciler yaklaşık yarım saat süren müzik eşliğinde spor etkinliğinden sonra stressiz ve moralleri düzgün bir şekilde ders başı yapıyorlar.