Haber: Esra Öztürk

İzzet Baysal Şükran Günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir coşku ile devam ediyor. Şükran Günleri’nin ikinci gününde Bolu Belediyesi tarafından organize edilen ‘Bir Tenor Aranıyor’ isimli müzikal izleyenlerden büyük ilgi gördü. Müzikale, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’da katıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da gerçekleştirilen müzikale Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve eşi Güler Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu ve eşi Müzeyyen Mollaibrahimoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal ve eşi Solmaz Baysal, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2 perdeden oluşan ve izleyenlerden büyük alkış alan müzikalin sonunda protokol üyeleri sahneye çıkarak sanatçıları tebrik edip çiçek takdim etti.