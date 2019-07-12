Nacakla öldürüp sonra uçurumdan atmışlar

Haber: C. Kutay AYKAN

Mengen ilçesinde 5 yıl önce işlenen korkunç cinayet Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha masaya yatırıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti kimin tarafından işlendiğini çözmek için titiz bir araştırma sürdürürken, 4 Pakistan uyruklu cinayet zanlısı ise bir birbirlerini suçladılar. Duruşmaya, İstanbul’dan SEGBİS sistemiyle tanık olarak katılan Pakistan uyruklu Şakibullah Seyidi’nin verdiği ifade ortalığı gerdi.

Seyidi, bildiklerini şöyle anlattı; “Cinayeti sanıklardan Amir Safi’den öğrendim. Cinayeti işledikten uzun bir süre sonra bana gelip, Mengen ilçesinde Nesimullah isimli bir şahsın kafasına nacakla ve sopayla vurup öldürdüklerini. Bu olaya Bahtiyar Ali, Shakir Ulla ve Taj Muhammed ile bu cinayeti işlediklerini. Hatta şahsın kafasını parçaladıklarını, ölene kadar başında beklediklerini daha sonra da cesedi bir uçurumdan aşağıya atıp, üzerine ağaç dallarını atıp, cesedi gizlediklerini ve şahsın evine de gidip evinin camını çerçevesini indirip, kaçırıldı süsü verdiklerini söyledi. Ben bu olayı duyunca şok oldum” dedi.

Bu ifadenin ardından Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar, Amir Safi, Bahtiyar Ali, Shakir Ulla ile Taj Muhammed birbirlerini suçlamaya başladı. Sanık Amir Safi, cinayeti, arkadaşı Bahtiyar Ali yüzünden işlediklerini belirterek; “Olay günü, Nesimullah, elindeki testere ile az kalsın Bahtiyar Ali’yi öldürmeye kalkıştı. Bu durumu fark edince ben hemen atik davranıp, elimdeki sopayla Nesimullah’ın kafasına vurdum. Böyle yapmasaydım, Bahtiyar Ali şimdi burada değil, mezarda olurdu. Benden sonra Bahtiyar’da elindeki nacakla Nesimullah’ın kafasına vurdu. Shakir ile Taj’da bizim yanımızdaydı” deyince ortalık yine gerildi.

Mahkeme heyetinden söz alan Bahtiyar Ali’de. Amiri suçlayarak, hem tanığın hem de Amir’in yalan söylediğini ve kendisine yönelik tuzak kurulduğunu belirterek; “Benim cinayetle yakından uzaktan ilgim yok. Hep yalan söylüyorlar. Amir, beni evine götürüp 4 ay boyunca işkence yapan birisi. İşlediği cinayete beni de kurban yapmak istiyor” dedi.

Diğer sanıklar Shakir Ulla ile Taj Muhammed’de cinayetle bir ilgilerinin olmadığını her şeyi Amir Safi’nin yaptığını, cinayeti de bu kişinin yaptığını belirterek, beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti 4 Pakistan uyruklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2019 tarihine erteledi.