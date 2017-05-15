banner133

banner128

banner101

15 Mayıs 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Nagihan Baruş’dan huzurevi ziyareti

    Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Anneler Günü’nde huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek bu özel günlerini kutlayan ve hediyeler takdim eden Nagihan Baruş “Annelerimizin helalliğini almadan iki cihanda da saadet bulmak mümkün değildir" dedi.

    15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:34
    Bu haber 37 kez okundu
    Nagihan Baruş’dan huzurevi ziyareti

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın eşi Güler Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, koruyucu aileler, huzurevi anneleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programda huzurevi sakinlerinin Anneler Günü kutlandı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Nagihan Baruş, huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet ederek bu özel günlerini kutladı ve onlara çiçek takdim etti.

    “ANNE CENNETTİR... ANNE VATANDIR... ANNE HUZURDUR… ANNE MUTLULUKTUR”

    Anneler günü programı Kuran Tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelerek "Bu güzel ve anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Nagihan Baruş, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı. “Anne Cennettir... Anne Vatandır... Anne huzurdur… Anne  mutluluktur … diyerek sözlerine devam eden Nagihan Baruş, ”Bizler; “anne” deyince kalbi titreyen, bizler; anne deyince gözleri yaşaran,   bizler; anne deyince cenneti hatırlayan bir manevi mirasın temsilcileriyiz. Bizler; en değerli varlığı olan evladını vatan uğruna, ellerine kına yakıp da askere yollayan, bizler; hayatının varlığını şehit olarak kara toprağa verdiğinde “vatan sağ olsun” diyen, bizler; evlatlarının mutluluğu için, nasırlı ellerini duadan kaldırmayan annelere sahip bir toplumun fertleriyiz” dedi.

    “ONLARIN GÜLEN YÜZLERİ BİZLER İÇİN DE EN DEĞERLİ HAZİNEDİR”

    Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade ederek sözlerine devam eden Nagihan Baruş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Annelerimizin helalliğini almadan iki cihanda da saadet bulmak mümkün değildir.  Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimiz en değerli varlıklarımızdır.  Sabrın en güzel timsali olan şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Yüce Mevla hiç kimseyi annelerin sevgisinden, duasından mahrum bırakmasın. Gönlünüzden geçirdiğiniz tüm hasret ve özlemlerinize kavuşmayı nasip etsin. Ellerinizden saygıyla öpüyorum.”

    Anneler Günü programının devamında ise Tasavvuf Musikisi konseri ve şiir dinletisi yer aldı. Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

    Anneler Günü etkinliğinde ayrıca Nagihan Baruş tarafından rahatsızlıkları bulunan ve odalarından çıkamayan huzurevi sakinlerinin de odalarına gidilerek Anneler günü kutlandı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş’un, Eşi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129