Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın eşi Güler Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, koruyucu aileler, huzurevi anneleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programda huzurevi sakinlerinin Anneler Günü kutlandı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İzzet Baysal Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Nagihan Baruş, huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet ederek bu özel günlerini kutladı ve onlara çiçek takdim etti.

“ANNE CENNETTİR... ANNE VATANDIR... ANNE HUZURDUR… ANNE MUTLULUKTUR”

Anneler günü programı Kuran Tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelerek "Bu güzel ve anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Nagihan Baruş, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı. “Anne Cennettir... Anne Vatandır... Anne huzurdur… Anne mutluluktur … diyerek sözlerine devam eden Nagihan Baruş, ”Bizler; “anne” deyince kalbi titreyen, bizler; anne deyince gözleri yaşaran, bizler; anne deyince cenneti hatırlayan bir manevi mirasın temsilcileriyiz. Bizler; en değerli varlığı olan evladını vatan uğruna, ellerine kına yakıp da askere yollayan, bizler; hayatının varlığını şehit olarak kara toprağa verdiğinde “vatan sağ olsun” diyen, bizler; evlatlarının mutluluğu için, nasırlı ellerini duadan kaldırmayan annelere sahip bir toplumun fertleriyiz” dedi.

“ONLARIN GÜLEN YÜZLERİ BİZLER İÇİN DE EN DEĞERLİ HAZİNEDİR”

Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade ederek sözlerine devam eden Nagihan Baruş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Annelerimizin helalliğini almadan iki cihanda da saadet bulmak mümkün değildir. Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimiz en değerli varlıklarımızdır. Sabrın en güzel timsali olan şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Yüce Mevla hiç kimseyi annelerin sevgisinden, duasından mahrum bırakmasın. Gönlünüzden geçirdiğiniz tüm hasret ve özlemlerinize kavuşmayı nasip etsin. Ellerinizden saygıyla öpüyorum.”

Anneler Günü programının devamında ise Tasavvuf Musikisi konseri ve şiir dinletisi yer aldı. Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Anneler Günü etkinliğinde ayrıca Nagihan Baruş tarafından rahatsızlıkları bulunan ve odalarından çıkamayan huzurevi sakinlerinin de odalarına gidilerek Anneler günü kutlandı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.