Nakdi yardımlar evlere götürülecek

Haber: Aysun Beykoz

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Paketi açıklanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aldıklarının dışında bin lira nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Bolu'da da bin 535 hanenin bu yardım yararlanacağı belirlendi. 1 Nisan tarihinden itibaren başlayan ödemelerde, Türkiye genelinde PTT'lerde yaşanan yoğunluk ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeni ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan duyuruya göre, yardımlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların evlerine kadar götürülecek.