seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Nakdi yardımlar evlere götürülecek

​​​​​​​İlimizde bin 535 vatandaşın faydalanacağı Ekonomik İstikrar Paketi ödemeleri vatandaşların sağlığı için Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından evlere götürülecek.

Nakdi yardımlar evlere götürülecek

Haber: Aysun Beykoz

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Paketi açıklanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aldıklarının dışında bin lira nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Bolu'da da bin 535 hanenin bu yardım yararlanacağı belirlendi. 1 Nisan tarihinden itibaren başlayan ödemelerde, Türkiye genelinde PTT'lerde yaşanan yoğunluk ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeni ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan duyuruya göre, yardımlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların evlerine kadar götürülecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ahşap yüklü tır bir anda alev aldı
Ahşap yüklü tır bir anda alev aldı
  1. Bolu

banner129