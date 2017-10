Haber; SEMİH BAYKAL

Yeşilvadi Köyünde Tekeoğlu ailesine ait samanlıkta sabaha karşı çıkan yangın büyük bir şans eser can kaybına neden olmadı. Sabaha karşı saat 04.30 sularında çıkan yangını sabah namazına erken kalkan köylü vatandaş fark etti. Uykusu kaçtığı için erkenden sabah namazına kalkan köylü vatandaş komşusunun samanlığından yükselen dumanı fark etti. Hemen komşusunu uyandıran vatandaş daha sonra 110 yangın ihbar hattına bilgi verdi. Kısa zamanda köye ulaşan Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri samanlık yangınını söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı Dörtdivan Belediyesi İtfaiyesinden de destek istendi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük maddi hasar oluşurken, her hangi bir can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.

Tekeoğlu ailesine ait samanlıkta buluna samanların büyük bir bölümüyle birlikte çok miktarda tarım araç gereci de yangında hasar gördü. Yangının neden çıktığı ise itfaiye raporunun ardından ortaya çıkacak.