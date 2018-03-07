Haber: Esra Öztürk

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şu açıklamayı yaptı; “1857’de Newyork’lu kadınlar vahşice çalışma şartlarına karşı 129 kadın işçinin yaşamını yitirdiği mücadelesi anısına 8 Mart 1910 yılı Uluslararası sosyalist kadınlar konferansında Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilmiştir. Yüzüncü yılında 8 Mart’ın talepleri yine yakıcı. Kapitalizm yeni bir krizle sarsılıyor. Sermaye sahipleri işçi atarak, ücretleri düşürerek krizi fırsata dönüştürüp karlarına kar katıyor. Zamlarla soframızdaki ekmek her geçen gün küçülüyor ve her geçen gün daha da yoksullaştırılıyoruz. Kadın işçiler organize sanayi bölgesinde veya evlerinde düşük ücretle en kötü koşullarda vahşice sömürülüyor. Bu koşulların sonucu dün Bursa’ da Ceylanpınar’ da,bugün İstanbul’da trafik kazasında işçi kadınlar yaşamını kaybetti. Bugün Tekel işçisi kadınlar işi ve gelecek güvencesi için direnişin simgesi olmuşlardır. Emekçi kadınlar olarak zamlara, işten atmalara, güvencesiz düşük ücrete ve uzun çalışma saatlerine, krizin yoksulların sırtına yıkılmak istenmesine, ev içi emeğimizin yok sayılmasına karşı dayanışmayı ve örgütlülüğü büyüterek mücadele edelim. Cinsiyetçiliğe ve şiddete karşı mücadele, töre, namus ve kadın cinayetlerine son. Yerel Yönetimlerde, Meclis de, tüm mesleklerde ,işyerinde, politikada , ekonomi de ve sosyal hayatta eşitlik istiyoruz. Demokrasi, barış, kardeşlik için mücadeleye. Örgütlü gücümüzle mücadeleye kadınların katılmadığı hiçbir özgürlük mücadelesi olmaz Yaşasın özgürlük. Yaşasın demokrasi. Kadınlar birleşecek dünya değişecek.”