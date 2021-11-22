

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza gece saatlerinde Yeniçağa gişeleri yakınlarında İstanbul istikametinde meydana geldi. 54 AAD 090 plakalı soda yüklü tır, 33 NPA 75 plakalı narenciye yüklü tırın dorsesinin altına girdi. Çarpmanın etkisi ile dorsede bulunan narenciyeler, yola saçıldı. 54 AAD 090 plakalı tırın içinde sıkışan sürücü, olay yerine kısa süre içerisinde gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Öte yandan kazadan 35 KD 2165 plakalı binek araçta ufak çaplı hasar gördü. 3 aracın karıştığı kaza, 2 tırın sürücüsü de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası soda yüklü tır tamamen kullanılamaz hale geldi