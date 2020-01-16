Narko affetmiyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başaralı ekipleri, ilimizde uyuşturucuyu önlemek amacıyla bir dizi uygulama ve şok baskınları sürdürdü. Narkotik Şubesinin kadrolu narkotik köpeği Sezar’da baskınlara destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin metruk bina ve Narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği mahalle, sokak ve parklarda yapmış olduğu uygulamalarda 2 adet uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 adet Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması Suçundan aranması olan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuzhan Kaçmaz isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesince Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranması olan B.Y isimli şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.