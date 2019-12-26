Narko affetmiyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şehir içi çalışmada B.K. (49) işsiz ve İ.D. (19) işsiz, isimli şahıslardan 6.43 gram ESRAR maddesi ele geçirdi. Şahıslara uyuşturucu madde satan H.Ç (32) serbest meslek, isimli şahıs da aynı gün yakalanmış olup şahsın üzerinde 14.59 gram Esrar maddesi ile ikametinde yapılan aramada 52 Kök Hint Kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 20.02 gram esrar yakalandı.

B.K ile İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere Savcılık tarafından serbest bırakılırken, H.Ç isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Savcılığa sevk edildi. Narkotik Şube yetkilileri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlar üzerine çalışmaların devam edeceği bildirdiler.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019, 14:47