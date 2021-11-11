Narko eğitimleri devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TUBİM Büro Amirliği görevlileri İlimiz Mengen ilçesinde Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulunda konferans düzenlendi.

Aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile uyuşturucu kullanımının önlenmesi yönelik ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ projesi kapsamında NarkoRehber eğitimi öğrenci velileri ve öğretmenlere yönelik olarak toplam 18 katılımcıyla faaliyet gösterdi.