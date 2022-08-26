NARKO gençleri bilinçlendiriyor

Haber: Uğur Balaban

BAİBÜ yaz okulunda eğitim görmekte olan öğrencilere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından "NarkoGençlik" eğitimi verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz TUBİM Büro Amirliğimiz ve BAİBÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu işbirliği ile BAİBÜ yaz okulunda eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik; başta merak, arkadaş ısrarı ve özenme nedenleriyle madde kullanmamayı sağlama, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürdürme, gençlerin uyuşturucu tehdidi konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla; "NarkoGençlik" eğitimi verildi” ifadelerine yer verdi.