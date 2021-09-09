NARKO timi iş başında

Haber: Okay Özcan

NARKO timleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul önlerinde bekleyen ve dolaşan şüpheli şahıslar üzerine uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli şahısların üst ve çanta araması ve GBT’leri araştırıldı. Bugüne kadar ilimizde başarılı işlere imza atan NARKO ekipleri uyuşturucunun zararları ve kullanılması halinde gençleri nasıl etkilediği konusunda öğrencilere bilgilendirme yaptı.

“ÖZELLİKLE OKUL ÖNLERİNDE VE ÇERESİNDE UYGULAMLAR DEVAM EDECEK”

Uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda özellikle okul önleri ve çevresinde şüpheli şahıslar hakkında uygulamaların devam edeceğini belirten NARKO timi yetkilileri “pandemi sonrası yaklaşık 2 yıl aradan sonra okullarımız eğitim ve öğretime başladı. Amacımız uyuşturucu tacirlerine, torbacılara aman vermemektir. Küçük yaşta öğrencilerimizin uyuşturucuya yönlenmesini önlemek adına bu tür uygulamalarımız devam edecektir. Öğrencilerimizden istediğimiz kendilerine uyuşturucu satmaya çalışan ve şüpheli buldukları kişileri 112 vasıtasıyla bizlere bildirmeleridir” açıklamasında bulundu.