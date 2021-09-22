NARKO yine affetmedi

Haber: Okay Özcan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalarda durumundan şüphelenilen araç durdurdu. Yapılan aramada aracın değişik yerlerinde 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 40.92 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli işlemler yapılarak Savcılığa sevk edildi.

NARKO yetkilileri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini, bu işe kalkışanları da adalet önüne çıkartmayı sürdüreceklerini açıkladılar.