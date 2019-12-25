Narko’dan örnek uygulama

Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu’da narkotik ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde öğrencilere uyuşturucu satmaya kalkışan torbacılar ve uyuşturucu tacirlerini engellemek ve önlemek amacıyla güzel bir uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli kişiler üzerine kimlik kontrolü ile üst araması gerçekleştirildi.

Okul çevresindeki vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yapan narkotik ekipleri dikkatle görevlerini yerine getirdi. Uygulama sırasında durdurulan vatandaşlarla uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla ilgili bilgilendirme sohbeti yaparak, şüpheli gördükleri kişi veya kişileri mutlaka 155 Polis İmdat Hattında ihbar etmelerini, kesinlikle uyuşturucuya yönelik bir yaklaşımda bulunmamalarını isteyerek uzun uzun sohbet ettiler.

Şehirdeki bir çok okulla ilgili şikayet olduğunu belirten polisler düzenli olarak okulların önlerinde hem polis yelekli hem de sivil polis memurlarıyla uygulama yaptıklarını ve bu uygulamaların devam edeceğini belirtti.